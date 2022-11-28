Украинский защитник «Урала» Эммерсон: играть в России — одно удовольствие!
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Защитник «Урала» Эммерсон, имеющий гражданство Украины и Конго, высказал мнение о переходе РФС в азиатскую футбольную лигу, а также рассказал о своих впечатлениях от игры в России.
«Нужно ли РФС переходить в азиатскую лигу? Не мне решать. Пусть об этом думают люди, которые отвечают за это. Я, конечно же, хочу продолжать выступать в РПЛ и дальше. У меня контракт с «Уралом» ещё минимум на три года, а там посмотрим. На данный момент всё устраивает — мне очень комфортно в команде. Играть в России — одно удовольствие!» — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация обсудит переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
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