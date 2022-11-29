Тьяго Силва: Неймар незаменим для Бразилии. Мы сильны, но нам его не хватает

Капитан и защитник сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что команде не хватало форварда Неймара в матче 2-го тура чемпионата мира с Швейцарией (1:0).

«В матче с Швейцарией мы почувствовали отсутствие Неймара. Хотя мы и сильный коллектив, всей команде будет его не хватать. Он незаменимый игрок для нас», — приводит слова Силвы beIN Sports.

30-летний Неймар в первой игре турнира со Сербией (2:0) повредил лодыжку и пропустит как минимум матч с Камеруном. Сообщалось, что звёздный форвард из «ПСЖ» должен быть готов к матчам плей-офф. Бразилия вышла в следующую часть чемпионата мира благодаря двум победам в двух матчах.

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