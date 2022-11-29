BeIN: вратарь Марокко покинул матч с Бельгией после гимнов из-за головокружения

Вратарь Марокко Яссин Боно, покинувший поле во время матча с Бельгией (2:0) сразу после исполнения гимнов, почувствовал головокружение. Об этом сообщает beIN Sports.

По сведениям источника, Боно почувствовал недомогание ещё во время разминки и активно жестикулировал об этом скамейке запасных. Однако он всё равно захотел поучаствовать в матче, поэтому вышел на поле в перчатках. Во время гимнов вратарь понял, что не сможет провести игру, и его в воротах заменил Мунир Мохамеди.

Мохамеди не подвёл и провёл сухой матч с Бельгией. Марокко победило и набрало четыре очка. Команда выступает в одной группе с Хорватией (4), Бельгией (3) и Канадой (0). Канадцы за тур до окончания группового этапа потеряли шансы на продолжение участия в чемпионате мира.

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