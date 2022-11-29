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Бруну Фернандеш прокомментировал появление на поле фаната с радужным флагом

Бруну Фернандеш прокомментировал появление на поле фаната с радужным флагом
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Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал появление на поле фаната с радужным флагом во время матча ЧМ-2022 с национальной командой Уругвая (2:0).

«У меня нет какой-то чёткой позиции по этому поводу. Я был сосредоточен на матче и не видел его посланий. Наши футболисты говорили об этом много раз, и я говорил об этом: мы уважаем все права человека, но есть политические вопросы, где у нас нет полномочий что-либо изменить», — приводит слова Фернандеша NRK.

Напомним, инцидент произошёл во втором тайме встречи. Фанат выбежал на поле с радужным флагом с надписью PACE («Флаг мира»), а на футболке мужчины была надпись Save Ukraine и на спине: Respect For Iranian Woman. Нарушителя, прорвавшегося на поле, быстро увели, и команды продолжили игру.

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