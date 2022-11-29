Альварес резко высказался об Агуэро после того, как тот вступился за Месси

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал слова экс-нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро в свой адрес. Ранее Агуэро вступился за соотечественника Лионеля Месси после резких высказываний в его адрес от Альвареса. Саулю не понравилось, что Месси задел ногой флаг сборной Мексики на футболке.



«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем. Бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки после матчей всегда лежат на полу из-за пота. И если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку», – писал ранее Агуэро.



«Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком», — написал Альварес.

10 фактов о Канело Альваресе: