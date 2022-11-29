Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альварес резко высказался об Агуэро после того, как тот вступился за Месси

Альварес резко высказался об Агуэро после того, как тот вступился за Месси
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал слова экс-нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро в свой адрес. Ранее Агуэро вступился за соотечественника Лионеля Месси после резких высказываний в его адрес от Альвареса. Саулю не понравилось, что Месси задел ногой флаг сборной Мексики на футболке.

«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем. Бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки после матчей всегда лежат на полу из-за пота. И если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку», – писал ранее Агуэро.

«Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком», — написал Альварес.

10 фактов о Канело Альваресе:

«Что Месси сделал с футболкой Мексики — неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ «Что Месси сделал с футболкой Мексики — неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022