Япония — Испания: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 1 декабря, на арене «Халифа Интернейшнл» пройдёт матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встретятся соперники по группе Е — сборные Японии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат».
Испанцы, которые в 1-м туре группового этапа забили в ворота Коста-Рики семь безответных мячей, практически обеспечили себе выход из группы. Команду Луиса Энрике устроит ничья, но и в случае поражения испанцы будут иметь шансы на попадание в плей-офф. Японцы, которые в 1-м туре сенсационно обыграли Германию — 2:1, в следующем матче минимально уступили Коста-Рике.
Сборная Испании — чемпион мира 2010 года. Японцы трижды завершали выступление на стадии 1/8 финала чемпионата мира — в 2002, 2010 и 2018 годах.
- 1 декабря 2022
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