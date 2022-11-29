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Максим Канунников: если бы сборная России попала в Катар, хорошо бы себя показала

Максим Канунников: если бы сборная России попала в Катар, хорошо бы себя показала
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Бывший форвард «Зенита» и сборной России Максим Канунников предположил, что россияне достойно выступили бы на чемпионате мира в Катаре, если бы сумели отобраться на турнир.

«Катастрофы не было бы. Сейчас у нас нет нормальных международных матчей. Логично, что тренер обкатывает молодых, знакомится с ними. Считаю нынешний подход правильным. Мы же видим, что нет Головина, Миранчука, Смолова. Их нет, потому что сейчас важнее познакомиться с разными футболистами. А что касается Катара, то если бы наши там были, то хорошо бы себя показывали. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали», – приводит слова Канунникова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России должна была выступить в мини-турнире за путёвку в Катар, но была отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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