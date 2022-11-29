Дидье Дешам: возвращение Карима Бензема на чемпионат мира? У меня нет таких мыслей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что не думает о возвращении в расположение команды на чемпионате мира нападающего Карима Бензема. Форвард покинул его из-за травмы, но испанские СМИ сообщили, что он всё ещё может восстановиться до окончания мундиаля.

«Это не тот вопрос, что занимает мой разум. Не знаю, кто говорит об этом и как. Вы знаете ситуацию и время, которое Кариму нужно для восстановления. Я разговаривал с Бензема после того, как он уехал из расположения команды, но я не знаю, к чему вы клоните со своим вопросом. У меня здесь 24 игрока, и я думаю о них. Я позволю вам говорить, спорить и фантазировать, но я не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются наших повседневных дел», — приводит слова Дешама L'Equipe.

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