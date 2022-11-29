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Тони Адамс: закурил бы сигарету, если бы играл против Гарри Кейна на ЧМ

Тони Адамс: закурил бы сигарету, если бы играл против Гарри Кейна на ЧМ
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Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс выразил мнение, что форвард сборной Англии Гарри Кейн не показывает максимум своих возможностей на чемпионате мира в Катаре.

«Честно говоря, если бы я был защитником на этом чемпионате мира, я бы с удовольствием сыграл против Гарри Кейна.

Он не заходит за спину защитникам и не встречается с соперниками лицом к лицу. Он связующий игрок, который идёт глубже и глубже, чтобы получить мяч.

Некоторые могут подумать, что у меня к нему предвзятое отношение из-за того, что я предложил лишить его капитанской повязки и передать её Деклану Райсу. Но это не так. Дело не в том, что я играл за «Арсенал», а он – игрок «Тоттенхэма».

Нам нужен Гарри Кейн, он, безусловно, один из лучших форвардов мира, но, если бы я играл против него на чемпионате мира, я бы закурил сигарету», — приводит слова Адамса The Sun.

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