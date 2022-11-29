Тони Адамс: закурил бы сигарету, если бы играл против Гарри Кейна на ЧМ

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс выразил мнение, что форвард сборной Англии Гарри Кейн не показывает максимум своих возможностей на чемпионате мира в Катаре.



«Честно говоря, если бы я был защитником на этом чемпионате мира, я бы с удовольствием сыграл против Гарри Кейна.



Он не заходит за спину защитникам и не встречается с соперниками лицом к лицу. Он связующий игрок, который идёт глубже и глубже, чтобы получить мяч.



Некоторые могут подумать, что у меня к нему предвзятое отношение из-за того, что я предложил лишить его капитанской повязки и передать её Деклану Райсу. Но это не так. Дело не в том, что я играл за «Арсенал», а он – игрок «Тоттенхэма».



Нам нужен Гарри Кейн, он, безусловно, один из лучших форвардов мира, но, если бы я играл против него на чемпионате мира, я бы закурил сигарету», — приводит слова Адамса The Sun.

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