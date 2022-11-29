Булыкин: удивлён назначением Бориса Ротенберга в «Локо». Хорошо бы ему иметь знания

Бывший форвард «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива».



«Удивлён назначением Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Конечно, ему хорошо бы иметь какие-то знания. Но в то же время рядом с ним будут люди, которые всегда ему подскажут, помогут. Ну и надо учитывать, что Борис провёл в футболе большую часть своей жизни. Он многое знает, много может передать новому поколению футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.