Тибо Куртуа опроверг информацию о конфликте в сборной Бельгии

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал информацию о конфликте между игроками бельгийской национальной команды.
«В команде нет проблем. Конечно, никто не радуется, когда проигрывает. Эти истории сближают нас. Что произошло в раздевалке? Ничего такого. Я первым туда пришёл, был в раздевалке минут 15–20. Ничего не произошло, все были разочарованы. Говорил только тренер. Проблема в том, что распространяется слишком много лжи. Тогда создаётся ситуация, которой нет. Команда должна избегать такого негатива, — приводит слова Куртуа Voetbalkrant.
Напомним, после двух туров в активе сборной Бельгии три набранных очка. В последнем туре команда встретится со сборной Хорватии, в случае победы над которой бельгийцы выйдут в плей-офф чемпионата мира. При этом поражение оставит Бельгию за бортом плей-офф.
Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией:
- 29 ноября 2022
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:16
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:36
-
16:30
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:41
-
15:32
-
15:30
-
15:25