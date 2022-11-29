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Тибо Куртуа опроверг информацию о конфликте в сборной Бельгии

Тибо Куртуа опроверг информацию о конфликте в сборной Бельгии
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал информацию о конфликте между игроками бельгийской национальной команды.

«В команде нет проблем. Конечно, никто не радуется, когда проигрывает. Эти истории сближают нас. Что произошло в раздевалке? Ничего такого. Я первым туда пришёл, был в раздевалке минут 15–20. Ничего не произошло, все были разочарованы. Говорил только тренер. Проблема в том, что распространяется слишком много лжи. Тогда создаётся ситуация, которой нет. Команда должна избегать такого негатива, — приводит слова Куртуа Voetbalkrant.

Напомним, после двух туров в активе сборной Бельгии три набранных очка. В последнем туре команда встретится со сборной Хорватии, в случае победы над которой бельгийцы выйдут в плей-офф чемпионата мира. При этом поражение оставит Бельгию за бортом плей-офф.

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