Коди Гакпо — первый открывший счёт во всех матчах группового этапа ЧМ игрок с 1986 года

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо стал автором первого гола в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Катара (2:0). Этот мяч стал для 23-летнего футболиста третьим в трёх матчах турнира.

Гакпо отличился во всех трёх матчах группового этапа ЧМ-2022. Примечательно, что голы футболиста были первыми в каждой из встреч. Таким образом, нидерландский форвард повторил достижение итальянского футболиста Алессандро Альтобелли на ЧМ-1986.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B. Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Сегодня североамериканская сборная встретится с командой Ирана, а англичане, соответственно, сыграют с валлийцами.