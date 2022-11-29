Таким Нидерландам в плей-офф ЧМ ничего не светит. Команду тащит лишь новая суперзвезда

Сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Голами отметились Коди Гакпо и Френки де Йонг. Благодаря этому результату команда Луи ван Гала заняла первое место в группе А и вышла в плей-офф турнира. Успех команды неразрывно связан с одним человеком – он и сердце, и мотор, и мозг этой сборной. В этом и проблема.

Самый унылый лидер группы на чемпионате мира

Что можно сказать о сборной Нидерландов? За три матча группового этапа о команде Луи ван Гала мы узнали мало нового. Например, что играет она безумно скучно. Это подтверждают ничья с Эквадором (1:1) и будничная победа над потерявшим лидеров Сенегалом (2:0).

Казалось, с Катаром сложится иначе: хозяева турнира отлетели в двух предыдущих турах 1:5, и потому от их соперников ждали феерии. А зря – голландцы уныло взяли три очка.

Сборная Нидерландов – расчётливый коллектив. Забить два мяча Катару – ну хорошо. Да даже два гола Сенегалу – допустим. Но что в сухом остатке? Уровень соперников позволяет постепенно набрать форму к плей-офф, однако мешает оценить реальный уровень команды, дважды попадавшей в медали на последних трёх ЧМ.

Коди Гакпо – самое ценное, что есть у сборной Нидерландов

Если бы не этот парень, забивший по голу в каждом туре, ещё неизвестно, что было бы. Голландцев без Гакпо просто невозможно представить. Он и обыгрывает, и протаскивает, и отдаёт, и забивает! Всё делает 23-летний хавбек ПСВ. Против Катара он тоже сверкнул: на 26-й минуте отличился после паса Классена. Гакпо – самое светлое пятно этой сборной, но что будет, когда его закроют оппоненты топ-уровня? Кажется, альтернативы ему нет, а Депай, де Йонг и другие берут на себя слишком мало.

После перерыва, кстати, отличился и последний. Полузащитник «Барселоны» успел на добивание в ходе многогранной атаки и просто увеличил преимущество до уверенного. Редкие моменты фаворита возникали из ничего – как и моменты аутсайдера. Да, Катар периодически огрызался и даже доводил дело до удара, но регулярно подводила техника: завершение получалось слабым, неточным или несвоевременным.



Сборная Катара прощается с турниром. А голландцы ждут соперника по плей-офф.

Во второй раз в истории страна-хозяйка турнира не вышла в плей-офф. Сборная Катара не то чтобы разочаровала – она просто не прыгнула выше головы и расклеилась в матче открытия с Сенегалом. Уровень сопротивления в группе оказался для катарцев заоблачным: Нидерланды, Сенегал и Эквадор задавили соперника прессингом, исполнительским мастерством и опытом.

ЧМ-2022. Группа А. Итоговое положение команд

А Нидерланды, закончив стадию лидером группы, ждут в соперники вторую команду группы В – ей может стать кто угодно: Англия, Иран, США или Уэльс. Но ясно одно – в 1/8 финала чемпионата мира Нидерландам будет очень тяжело. Потому что Гакпо нельзя размножить и поставить на каждую позицию полевого, за исключением ван Дейка. Но у тренерского штаба ещё есть время на корректировки и поиск новых смыслов.