Сергей Юран рассказал, какие сборные удивили его во 2-м туре ЧМ-2022

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями о ЧМ-2022.

«Думаю, чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее. Сборные показывают, что в матчах мундиаля может быть всё очень непредсказуемо. Не могу сказать, что Испания разочаровала, но немцы их во многих вещах прощали, особенно при розыгрышах. Испанцам надо было играть проще. Немного удивил их прагматизм, потому что надо было просто довести дело до победы.



Сербия вела у Камеруна со счётом 3:1, но итоговый результат показал — игра заканчивается лишь со свистком. Что касается корейцев, то они вытащили из себя максимум: сравняли счёт, практически прижали соперника к воротам. Но удивляет, что команда провела два разных тайма. Почему нельзя играть в первом тайме так, как во втором?» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.