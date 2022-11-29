Игроки сборной Ирана спели гимн перед матчем с США

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Ирана и США. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Игроки национальной команды Ирана спели гимн перед началом матча. Стоит отметить, что перед матчем 1-го тура текущего турнира игроки отказались исполнять песню. Футболисты из США так же исполнили национальную песню.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Иран выступает на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний чемпионат мира стал 11-м. В 1930 году на первом чемпионате мира в Уругвае американцы заняли третье место.

Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Все команды претендуют на выход из группы.