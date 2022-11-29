Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед игрой с США

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы В, в котором встречаются сборные Ирана и США. Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. На момент написания этой новости счёт в матче не открыт.
Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед встречей с североамериканской сборной. Игроки национальной команды Ирана спели гимн перед началом матча. Стоит отметить, что перед матчем 1-го тура текущего турнира игроки отказались исполнять песню.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Иран выступает на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний чемпионат мира стал 11-м. В 1930 году на первом чемпионате мира в Уругвае американцы заняли третье место.
Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Все команды претендуют на выход из группы.
- 29 ноября 2022
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