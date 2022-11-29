Дидье Дешам: у Килиана Мбаппе нет раздутого эго

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли нападающего Килиана Мбаппе в национальной команде.



«Физическая форма Килиана в порядке, поэтому это для нас не проблема. У Мбаппе раздутое эго? Что вы знаете об этом? Я знаю, а вы — нет. У него нет раздутого эго, это неправда. Мбаппе — ключевой футболист, но он и командный игрок. Конечно, Килиан — звезда, но ему уже не 18 лет. Он стал более опытным», — приводит слова Дешама Goal.com.



Напомним, сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. В заключительном туре группового этапа мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Туниса. Встреча команд состоится завтра, 30 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

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