Дидье Дешам: у Килиана Мбаппе нет раздутого эго

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли нападающего Килиана Мбаппе в национальной команде.
«Физическая форма Килиана в порядке, поэтому это для нас не проблема. У Мбаппе раздутое эго? Что вы знаете об этом? Я знаю, а вы — нет. У него нет раздутого эго, это неправда. Мбаппе — ключевой футболист, но он и командный игрок. Конечно, Килиан — звезда, но ему уже не 18 лет. Он стал более опытным», — приводит слова Дешама Goal.com.
Напомним, сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. В заключительном туре группового этапа мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Туниса. Встреча команд состоится завтра, 30 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:
- 29 ноября 2022
-
23:15
-
23:14
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45