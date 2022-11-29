Защитник «Зенита» Чистяков: почему для нас плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо
Поделиться
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о выходе санкт-петербургского клуба в плей-офф Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.
«Почему для «Зенита» плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо. Будем настраиваться так, как на команды РПЛ. Есть шанс — будем им пользоваться. Постараемся не оступиться», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Зенит» занял третье место в турнирной таблице группы В и вышел в плей-офф Кубка России, где сыграет с командами из Мелбет Первой лиги. Победителем группы стал московский «Спартак». Вместе с красно-белыми в верхнюю сетку плей-офф из этого квартета отправились самарские «Крылья Советов». «Факел» завершил участие в турнире.
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
23:15
-
23:14
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
Партнерский контент