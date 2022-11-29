Защитник «Зенита» Чистяков: почему для нас плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о выходе санкт-петербургского клуба в плей-офф Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.

«Почему для «Зенита» плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо. Будем настраиваться так, как на команды РПЛ. Есть шанс — будем им пользоваться. Постараемся не оступиться», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» занял третье место в турнирной таблице группы В и вышел в плей-офф Кубка России, где сыграет с командами из Мелбет Первой лиги. Победителем группы стал московский «Спартак». Вместе с красно-белыми в верхнюю сетку плей-офф из этого квартета отправились самарские «Крылья Советов». «Факел» завершил участие в турнире.