Англия заняла первое место в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года

Сегодня, 30 ноября, завершился матч 3-го тура группы B между сборными Уэльса и Англии. Англичане одержали победу со счётом 0:3. Команда Гарета Саутгейта вышла в раунд плей-офф с первого места в группе.

Англичане заняли первое место в группе на мировом первенстве впервые с 2006 года. В тот раз европейцы дошли до четвертьфинала, где уступили Португалии в серии пенальти. 3 декабря состоится матч плей-офф чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и США. 4 декабря сборная Англии сыграет в 1/8 финала мундиаля с Сенегалом.

Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.