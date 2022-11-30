Лидер сборной Эквадора заплакал на интервью после поражения от Сенегала

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия с огромным трудом справлялся с эмоциями после вылета с чемпионата мира в Катаре на стадии группового этапа.



После матча Валенсия остановился перед группой журналистов в микст-зоне, чтобы дать комментарий о матче с Сенегалом, который оказался для эквадорцев последним на турнире из-за поражения со счётом 1:2. Эннер успел сказать, что это очень сложный момент для команды, что футболисты такого не ожидали, после чего не смог сдержать слёз. Он договорил фразу, завершив её словами «сегодня у нас не получилось», после чего извинился и поспешил в автобус.

Фото: скриншот видео TRT Spor

Эквадор начал путь на турнире с победы над Катаром со счётом 2:0 – в той игре Валенсия оформил дубль. Во 2-м туре он забил Нидерландам (1:1). Однако в 3-м туре эквадорцы проиграли в определяющем матче за выход в плей-офф сенегальцам.

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