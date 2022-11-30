Игроки сборной США утешили футболистов Ирана после матча ЧМ-2022

Игроки сборной США утешили футболистов национальной команды Ирана после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Американцы обыграли Иран 1:0 (гол забил Кристиан Пулишич. — Прим. «Чемпионата») в матче последнего тура группового этапа. Благодаря этой победе, американская сборная гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Иранцы не смогли квалифицироваться в игры на вылет, хотя в матче с командой США им хватило бы ничьи.

После матча игроки сборной США, в частности Энтони Робинсон и Джошуа Сарджент, утешали футболистов Ирана: защитников Рамина Резаяна и Аболфазла Джалали и других иранцев.

Сборная США сыграет в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Нидерландов.

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