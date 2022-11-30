Медведев: «Зенит» не сыграет на турнире в Абу-Даби. У нас достаточно других вариантов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб не сыграет на товарищеском турнире в ОАЭ зимой.
«С учётом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае, мы не примем в нём участие. Хотя это не так далеко, всё-таки это около 150 километров между городами.
Какая есть альтернатива? У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идёт согласование последних деталей.
Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы? Когда список будет сформирован, все о нём узнают. И по первой части, и по второй. Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев объявил о проведении товарищеского турнира с участием команд чемпионата России в Абу-Даби зимой. «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» предварительно подтвердили своё участие.
- 30 ноября 2022
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