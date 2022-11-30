Родригао: в «Зените» нет «бразильской банды». У нас семейная обстановка в команде

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что в команде нет разделения на группировки игроков по национальному признаку.

«Есть ли в «Зените» «бразильская банда»? А что вы имеете в виду под этим словом? Скажу так – деления на группировки нет совершенно точно, все общаются со всеми, компании смешанные. Да, присутствует языковая история, когда люди, владеющие одним из языков, чаще общаются внутри своей языковой группы, но это совершенно не ощущается, как некая обособленная история. Так что никаких «банд» в «Зените» нет, есть только семейная, комфортная обстановка.

В «Зените» каждый самый крутой. Могу всем своим партнёрам дать самую лестную характеристику! И, главное, объяснить, почему. Меня окружают по-настоящему классные ребята, большие профессионалы, великолепные люди. Я счастлив, что являюсь частью такого коллектива, мне очень хочется, чтобы мы достигли самых максимальных высот!» — приводит слова Родригао Bobsoccer.

Помимо Родригао, в «Зените» играют ещё шестеро бразильцев: защитник Дуглас Сантос, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, нападающий Малком и голкипер Иван Куарежма. Также в составе сине-бело-голубых выступают двое колумбийцев — Вильмар Барриос и Матео Кассьерра.