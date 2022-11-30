Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Родригао назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года

Защитник «Зенита» Родригао назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года
Комментарии

Защитник «Зенита» Родригао назвал сборную, которую считает главным фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я оптимист по жизни, поэтому, конечно, считаю Бразилию главным фаворитом чемпионата мира. В сборной Бразилии играют великие футболисты, настоящие мастера своего дела, поэтому я как любой бразилец и фанат своей сборной надеюсь, что моя национальная команда способна стать чемпионом. В Бразилии люди не просто живут футболом, а буквально дышат им, а когда весь народ стоит за командой, когда мечтает о победе, это лучшая мотивация для того, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Родригао Bobsoccer.

В первых двух матчах на турнире в Катаре бразильская сборная одержала две победы: над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0). Бразильцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче на групповом этапе команда сыграет с Камеруном.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
Бразилия страдает без Неймара. Но для его замены сборной больше не нужны нападающие Бразилия страдает без Неймара. Но для его замены сборной больше не нужны нападающие

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022