Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная Бразилии на ЧМ-2022: отсутствие Неймара Тите компенсирует гармонией между атакой и обороной, тактика

Бразилия страдает без Неймара. Но для его замены сборной больше не нужны нападающие
Евгений Ломоносов
Сборная Бразилии на ЧМ-2022
Комментарии
Кадровой альтернативы лидеру у бразильцев совершенно нет.

На ЧМ-2022 Бразилия сыграла с Сербией и Швейцарией. В плане атаки южноамериканцам гораздо лучше удалась первая игра, что нашло отражение в голах (2 и 1 соответственно), ожидаемых голах (2,5 и 0,85), ударах по воротам (21 и 8) и голевых моментах (13 и 5). Главное отличие команды от самой себя в двух встречах — игра с Неймаром и без него. В матче, где игрок «ПСЖ» был на поле, получилось гораздо ярче и продуктивнее.

Когда потеря лидера впереди столь чувствительна, команда просто нуждается в порядке у своих ворот, чтобы претендовать на решение больших задач. Прелесть работы Тите в сборной Бразилии в том, что он надёжность обороны давно организовал. Если Неймар выбывает, качеством защитных действий южноамериканцам удаётся компенсировать его потерю. Когда лидера нельзя полноценно заменить кадровым решением – на помощь всегда может прийти тактическая организация.

Травма Неймара всех запутала. Так лидер Бразилии ещё сыграет на чемпионате мира или нет? Травма Неймара всех запутала. Так лидер Бразилии ещё сыграет на чемпионате мира или нет?

Против Сербии Неймар создавал остроту из ничего и открывал пространство партнёрам

В сыгранном матче у Неймара восемь успешных обводок и девять заработанных штрафных — никому из его партнёров за одну игру на ЧМ-2022 пока и близко не удалось сделать ничего подобного. Больше того, по успешным обводкам в одном отдельно взятом матче Неймара среди всех футболистов турнира смог превзойти лишь Дембеле в игре с Австралией (9), но если бразилец играет на позиции атакующего полузащитника или оттянутого форварда, то француз – с краю атаки, где просторнее. И ещё один факт вдогонку: ни на одном другом футболисте турнира в одном отдельно взятом матче не нарушали правила так часто.

Фол на Неймаре

Фол на Неймаре

Фото: Michael Steele/Getty Images

Беря инициативу в свои руки, Неймар либо сам создаёт острые ситуации, либо стягивает на себя обороняющихся, чем освобождает зоны партнёрам. В том же матче с Сербией у него три удара и одна ключевая передача. При этом ещё более показательный эпизод в статистике никакого отображения не нашёл: в первой голевой атаке бразилец стянул на себя троих обороняющихся, благодаря чему оставил один на один с противниками Винисиуса и Ришарлисона — в итоге первый пробил, а второй добил мяч в сетку. Это был гол имени Неймара.

Первая голевая атака Бразилии в матче с Сербией

Первая голевая атака Бразилии в матче с Сербией

Фото: Кадр из трансляции

Со Швейцарией вместо травмированного Неймара на позиции атакующего полузащитника вышел Пакета, но за тайм разочаровал и был заменён. Вышедший вместо него Родриго преуспел чуть больше — отдал два ключевых паса, один из которых материализовал в гол Каземиро, но тем лидером, которым обычно является Неймар, всё равно не был. Очень символично, что изначально с заменой Неймару Тите не угадал, сделав ставку на Пакета, — такой расклад подчёркивает проблему.

Стартовый состав Бразилии в матче с Сербией

Стартовый состав Бразилии в матче с Сербией

Благодаря надёжной обороне потеря Неймара для Бразилии не столь страшна

У Бразилии настолько звёздный состав, что свой гол или даже два они могут забить кому угодно и без Неймара. В комплексе с надёжной обороной, которую смог выстроить Тите, это делает команду грозной силой даже в отсутствие лидера в атаке. Если бы надёжности сзади не было, без лидера впереди у команды возникали бы большие проблемы.

Несколько фактов про крепость обороны сборной. Только Бразилии, Польше и Марокко удалось не пропустить ещё ни одного мяча на турнире. Успех южноамериканской сборной не случаен: она третья по ожидаемым пропущенным мячам (0,3 за матч) после Аргентины (0,17) и Эквадора (0,22) и третья по допущенным ударам (5,5 за игру) после тех же Аргентины и Эквадора (по 3,5).

Бразилия билась об «автобус» швейцарцев 83 минуты. Но нашёлся неожиданный герой Бразилия билась об «автобус» швейцарцев 83 минуты. Но нашёлся неожиданный герой

Тите может себе позволить не добиваться атакующих достижений за счёт количества, а брать впереди качеством игроков. Благодаря этому у тренера порядок с численностью сзади. У Бразилии очень сдержанно играют крайние защитники: со Швейцарией игравший справа Милитао из 77 касаний мяча только 14 совершил в финальной трети поля, а игравший слева Алекс Сандро из 93 — 9. Либо один из них, либо оба сразу остаются сзади на случай контратаки. Это же самое касается опорников: в штрафную включается максимум один. Из-за такой сдержанной манеры действий у игроков обозначенных позиций на турнире пока лишь четыре удара и один гол (Каземиро забил Швейцарии), зато сзади – непоколебимое спокойствие.

Крайние защитники готовы подстраховать Каземиро в случае потери мяча

Крайние защитники готовы подстраховать Каземиро в случае потери мяча

Фото: Кадр из трансляции

Нет никакой гарантии, что без Неймара в составе Бразилия преуспевала бы, играй по принципу «вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим». Сейчас же в её игре из-за серьезного отношения Тите к обороне есть гармония между зрелищностью и надёжностью — ею она и прекрасна.

Наравне с Францией Бразилия производит самое сильное впечатление на ЧМ-2022

Пока на турнире больше остальных впечатляют две команды. Удивительно, но атакой среди них больше подкупает европейская (в двух победных матчах Франция забила шесть мячей), тогда как организацией – южноамериканская.

У Франции есть всё для чемпионства в Катаре. Их игра — восторг У Франции есть всё для чемпионства в Катаре. Их игра — восторг

Всё идёт к тому, что Бразилия и Франция станут победителями своих групп. В таком случае встретиться они могут либо в решающем матче турнира, либо в игре за третье место. Если вдруг доведётся сойтись в финале, это будет красивейшая развязка турнира в Катаре.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022