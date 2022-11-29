Бразилия страдает без Неймара. Но для его замены сборной больше не нужны нападающие

На ЧМ-2022 Бразилия сыграла с Сербией и Швейцарией. В плане атаки южноамериканцам гораздо лучше удалась первая игра, что нашло отражение в голах (2 и 1 соответственно), ожидаемых голах (2,5 и 0,85), ударах по воротам (21 и 8) и голевых моментах (13 и 5). Главное отличие команды от самой себя в двух встречах — игра с Неймаром и без него. В матче, где игрок «ПСЖ» был на поле, получилось гораздо ярче и продуктивнее.

Когда потеря лидера впереди столь чувствительна, команда просто нуждается в порядке у своих ворот, чтобы претендовать на решение больших задач. Прелесть работы Тите в сборной Бразилии в том, что он надёжность обороны давно организовал. Если Неймар выбывает, качеством защитных действий южноамериканцам удаётся компенсировать его потерю. Когда лидера нельзя полноценно заменить кадровым решением – на помощь всегда может прийти тактическая организация.

Против Сербии Неймар создавал остроту из ничего и открывал пространство партнёрам

В сыгранном матче у Неймара восемь успешных обводок и девять заработанных штрафных — никому из его партнёров за одну игру на ЧМ-2022 пока и близко не удалось сделать ничего подобного. Больше того, по успешным обводкам в одном отдельно взятом матче Неймара среди всех футболистов турнира смог превзойти лишь Дембеле в игре с Австралией (9), но если бразилец играет на позиции атакующего полузащитника или оттянутого форварда, то француз – с краю атаки, где просторнее. И ещё один факт вдогонку: ни на одном другом футболисте турнира в одном отдельно взятом матче не нарушали правила так часто.

Фол на Неймаре Фото: Michael Steele/Getty Images

Беря инициативу в свои руки, Неймар либо сам создаёт острые ситуации, либо стягивает на себя обороняющихся, чем освобождает зоны партнёрам. В том же матче с Сербией у него три удара и одна ключевая передача. При этом ещё более показательный эпизод в статистике никакого отображения не нашёл: в первой голевой атаке бразилец стянул на себя троих обороняющихся, благодаря чему оставил один на один с противниками Винисиуса и Ришарлисона — в итоге первый пробил, а второй добил мяч в сетку. Это был гол имени Неймара.

Первая голевая атака Бразилии в матче с Сербией Фото: Кадр из трансляции

Со Швейцарией вместо травмированного Неймара на позиции атакующего полузащитника вышел Пакета, но за тайм разочаровал и был заменён. Вышедший вместо него Родриго преуспел чуть больше — отдал два ключевых паса, один из которых материализовал в гол Каземиро, но тем лидером, которым обычно является Неймар, всё равно не был. Очень символично, что изначально с заменой Неймару Тите не угадал, сделав ставку на Пакета, — такой расклад подчёркивает проблему.

Стартовый состав Бразилии в матче с Сербией

Благодаря надёжной обороне потеря Неймара для Бразилии не столь страшна

У Бразилии настолько звёздный состав, что свой гол или даже два они могут забить кому угодно и без Неймара. В комплексе с надёжной обороной, которую смог выстроить Тите, это делает команду грозной силой даже в отсутствие лидера в атаке. Если бы надёжности сзади не было, без лидера впереди у команды возникали бы большие проблемы.

Несколько фактов про крепость обороны сборной. Только Бразилии, Польше и Марокко удалось не пропустить ещё ни одного мяча на турнире. Успех южноамериканской сборной не случаен: она третья по ожидаемым пропущенным мячам (0,3 за матч) после Аргентины (0,17) и Эквадора (0,22) и третья по допущенным ударам (5,5 за игру) после тех же Аргентины и Эквадора (по 3,5).

Тите может себе позволить не добиваться атакующих достижений за счёт количества, а брать впереди качеством игроков. Благодаря этому у тренера порядок с численностью сзади. У Бразилии очень сдержанно играют крайние защитники: со Швейцарией игравший справа Милитао из 77 касаний мяча только 14 совершил в финальной трети поля, а игравший слева Алекс Сандро из 93 — 9. Либо один из них, либо оба сразу остаются сзади на случай контратаки. Это же самое касается опорников: в штрафную включается максимум один. Из-за такой сдержанной манеры действий у игроков обозначенных позиций на турнире пока лишь четыре удара и один гол (Каземиро забил Швейцарии), зато сзади – непоколебимое спокойствие.

Крайние защитники готовы подстраховать Каземиро в случае потери мяча Фото: Кадр из трансляции

Нет никакой гарантии, что без Неймара в составе Бразилия преуспевала бы, играй по принципу «вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим». Сейчас же в её игре из-за серьезного отношения Тите к обороне есть гармония между зрелищностью и надёжностью — ею она и прекрасна.

Наравне с Францией Бразилия производит самое сильное впечатление на ЧМ-2022

Пока на турнире больше остальных впечатляют две команды. Удивительно, но атакой среди них больше подкупает европейская (в двух победных матчах Франция забила шесть мячей), тогда как организацией – южноамериканская.

Всё идёт к тому, что Бразилия и Франция станут победителями своих групп. В таком случае встретиться они могут либо в решающем матче турнира, либо в игре за третье место. Если вдруг доведётся сойтись в финале, это будет красивейшая развязка турнира в Катаре.