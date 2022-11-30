Ольмо: в финале мы встретимся с Хорватией
Поделиться
Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что его национальная команда примет участие в финале чемпионата мира.
«В финале мы сыграем с Хорватией, там Испания победит Хорватию. Мы хотели выиграть у Коста-Рики и Германии, поэтому мы хотим одолеть Японию. После следующего матча мы выйдем в плей-офф, пока это наша ближайшая цель. Никто не любит играть против Испании, мы всегда играем только на победу», — цитирует игрока Index.
Испания в группе Е является единоличным лидером, подопечные Луиса Энрике набрали четыре очка. Япония (3) осталась на втором месте, а Коста-Рика (3) смогла подняться на третье место. Германия (1) замыкает таблицу этой группы.
Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
20:31
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:56
Партнерский контент