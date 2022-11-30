Ольмо: в финале мы встретимся с Хорватией

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что его национальная команда примет участие в финале чемпионата мира.

«В финале мы сыграем с Хорватией, там Испания победит Хорватию. Мы хотели выиграть у Коста-Рики и Германии, поэтому мы хотим одолеть Японию. После следующего матча мы выйдем в плей-офф, пока это наша ближайшая цель. Никто не любит играть против Испании, мы всегда играем только на победу», — цитирует игрока Index.

Испания в группе Е является единоличным лидером, подопечные Луиса Энрике набрали четыре очка. Япония (3) осталась на втором месте, а Коста-Рика (3) смогла подняться на третье место. Германия (1) замыкает таблицу этой группы.

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