Пулишич, забивший победный гол в игре с Ираном, досматривал матч из больницы

Нападающий сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич, забивший единственный и оказавшийся победным мяч в ворота национальной команды Ирана в матче 3-го тура группового этапа в квартете B, досматривал противостояние из больницы. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в его социальной сети.

«Я чертовски горжусь своими парнями. Я буду готов к матчу в субботу, не переживайте», — подписал игрок одну из своих фотографий.

На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. В этот момент атакующий футболист получил травму. Он опередил защитников сборной Ирана и в падении отправил мяч за их линию. В момент взятия ворот он получил повреждение и покинул поле, однако затем вернулся в игру.