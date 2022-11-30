Австралия — Дания: форвард австралийцев Леки открыл счёт на 61-й минуте

В эти минуты в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре встречаются сборные Австралии и Дании. Встреча проходит в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». На 63-й минуте второго тайма австралийцы ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 61-й минуте гол в составе сборной Австралии забил нападающий Мэтью Леки. Австралия открыла счёт в матче, подловив Данию в контратаке. Леки влетел в штрафную, раскачал Йоакима Мехле и пробил под дальнюю штангу — Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.
Отметим, что в параллельном матче группы D встречаются сборные Туниса и Франции. Во втором тайме тунисцы выигрывают со счётом 1:0.
Сегодня, 30 ноября, пройдут ещё две встречи турнира: в 22:00 мск сыграют Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика.
- 30 ноября 2022
-
20:31
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:56