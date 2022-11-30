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Австралия — Дания: форвард австралийцев Леки открыл счёт на 61-й минуте

Австралия — Дания: форвард австралийцев Леки открыл счёт на 61-й минуте
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В эти минуты в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре встречаются сборные Австралии и Дании. Встреча проходит в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». На 63-й минуте второго тайма австралийцы ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 61-й минуте гол в составе сборной Австралии забил нападающий Мэтью Леки. Австралия открыла счёт в матче, подловив Данию в контратаке. Леки влетел в штрафную, раскачал Йоакима Мехле и пробил под дальнюю штангу — Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Отметим, что в параллельном матче группы D встречаются сборные Туниса и Франции. Во втором тайме тунисцы выигрывают со счётом 1:0.

Сегодня, 30 ноября, пройдут ещё две встречи турнира: в 22:00 мск сыграют Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика.

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