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Около 5% иранцев поддерживали сборную США в матче с Ираном

Около 5% иранцев поддерживали сборную США в матче с Ираном
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Иранская социологическая организация ISPA провела небольшое исследование. Специалисты опросили респондентов, задав им вопрос: «За кого вы будете болеть в матче чемпионата мира со сборной США?» Об этом сообщает журналист Симус Малекафзали в своей социальной сети.

«Наконец-то у нас есть данные опроса относительно иранцев, болеющих за/против национальной команды. Среди иранских респондентов 78,3% поддерживали на футбольном поле свою родную страну, в то время как около 4,7% опрошенных поддерживали сборную США», — написал Малекафзали.

После заключительного тура Англия лидирует в группе B. На втором месте располагается команда США. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Иран и Уэльс покинули нынешний розыгрыш мирового первенства.

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