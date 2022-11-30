Около 5% иранцев поддерживали сборную США в матче с Ираном
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Иранская социологическая организация ISPA провела небольшое исследование. Специалисты опросили респондентов, задав им вопрос: «За кого вы будете болеть в матче чемпионата мира со сборной США?» Об этом сообщает журналист Симус Малекафзали в своей социальной сети.
«Наконец-то у нас есть данные опроса относительно иранцев, болеющих за/против национальной команды. Среди иранских респондентов 78,3% поддерживали на футбольном поле свою родную страну, в то время как около 4,7% опрошенных поддерживали сборную США», — написал Малекафзали.
После заключительного тура Англия лидирует в группе B. На втором месте располагается команда США. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Иран и Уэльс покинули нынешний розыгрыш мирового первенства.
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