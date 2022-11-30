В Северной Корее матчи ЧМ-2022 показывают в записи и с заблюренными участками стадиона

В Северной Корее местный телеканал транслирует матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре в записи, сообщает NK News.
Отмечается, что матч открытия турнира между Катаром и Эквадором (0:2) был показан на утро следующего дня. Во время трансляции на картинке были скрыты участки с рекламой американских и южнокорейских компаний. Также во время матчей заблюрены татуировки на теле футболистов.
«Северокорейское телевидение жёстко контролируется до такой степени, что большинство программ соответствует директивам Департамента пропаганды и агитации. Со спортом меньше рисков, но существует вероятность, что в прямом эфире может появиться что-то, что партия предпочла бы, чтобы люди в Северной Корее не видели»», — заявил сотрудник аналитического Центра Стимсона Мартин Уильямс.
Потасовка между фанатами Ирана после матча с США на ЧМ-2022:
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