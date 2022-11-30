Тарасов: драка в матче «Зенита» и «Спартака» подняла интерес к российскому футболу
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о драке в конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).
«Да, я видел эту потасовку. Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу сейчас. Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно всё. Но я уверен, что до такого доходить всё равно не должно», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».
Напомним, по итогам драки в матче «Зенита» и «Спартака» были удалены шесть футболистов: Родригао, Малком и Вильмар Барриос у петербуржцев, а также Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон у красно-белых.
Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке:
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