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Саудовская Аравия — Мексика: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Саудовская Аравия — Мексика: команды не смогли открыть счёт в первом тайме
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В эти минуты продолжается матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Саудовской Аравии и Мексики. Встреча проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

По окончании первого тайма счёт в матче ничейный — 0:0. Мексиканцы владели мячом 70% игрового времени, саудовцы — 30%. Североамериканская сборная нанесла 11 ударов по воротам, три — в створ. На счету Саудовской Аравии три удара, в створ — один.

Жёлтые карточки получили Эдсон Альварес (Мексика), а также Салех Аль-Шехри и Али Аль-Хассан (Саудовская Аравия).

На данную минуту сборная Саудовской Аравии занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав четыре очка. Мексика — на четвёртой строчке с двумя очками.

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