Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватская модель Кнолль: катарцы сказали, что я могу носить все, что захочу

Хорватская модель Кнолль: катарцы сказали, что я могу носить все, что захочу
Комментарии

Хорватская модель Ивана Кнолль, привлекшая к себе всеобщее внимание своими нарядами, которые она демонстрировала на чемпионате мира в Катаре, рассказала, как местные жители относятся к её образу.

«Местные жители подтвердили мне, что я могу носить все, что захочу. Но не знала, что мое видео в бикини, где я гуляю у моря, будет таким большим событием. Об этом говорит вся страна. Меня здесь все знают, и я увидела, что меня приняли. Я никогда не боялась ареста за то, что я такая, какая я есть, и я не думаю, что могу причинить вред кому-то в бикини. И если это заслуживает ареста, тогда арестуйте меня», — цитирует хорватку TMZ Sports.

Хорватия набрала четыре очка и поднялась на первое место группы F. Канада, которая по итогам двух встреч не набрала ни одного очка, потеряла шансы на выход из группы.

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022