Флик заявил, что не уйдёт из сборной Германии до Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о своих планах на посту наставника национальной команды.



«Могу заявить, что я останусь на своём месте вплоть до Евро-2024. Я с нетерпением жду следующего крупного турнира. У меня нет мыслей об уходе», – цитирует Флика Get German Football News.

Специалист возглавил сборную Германии после окончания чемпионата Европы — 2020, который стал последним турниром для бывшего наставника национальной команды Йоахима Лёва. Контракт Флика рассчитан до 2024 года.

На данный момент сборная Германии под руководством Флика занимает последнее место в группе Е на чемпионате мира, набрав одно очко. Немцы всё ещё претендуют на выход из группы.

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