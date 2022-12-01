Мак Аллистер — о победе над Польшей: Аргентина снова стала командой, которой была раньше

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился эмоциями после победы команды над Польшей со счётом 2:0 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, что позволило им выйти в 1/8 финала с первого места.

«Думаю, что сегодня был отличный командный матч, и это вселяет в нас большую уверенность в том, что нас ждёт дальше. Доволен, потому что это было убедительное выступление. Мы постоянно стремимся к цели.

Я думаю, что мы снова стали той командой, которой были раньше. Мы больше владели мячом, были спокойны и не отчаивались. Мы провели отличный матч», — приводит слова Мак Аллистера официальный аккаунт аргентинской федерации футбола в социальных сетях.

Мак Аллистер стал автором первого мяча в ворота сборной Польши, отличившись после передачи Науэля Молины на 46-й минуте игры.