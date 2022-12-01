Сборная Аргентины установила рекорд чемпионатов мира по количеству точных передач за матч

Завершились все матчи группового этапа в квартете C, в котором играли национальные команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В последних играх группы мексиканцы одолели саудовцев (2:1), а команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Польши.



В матче между сборными Аргентины и Польши южноамериканская сборная установила новый рекорд по количеству точных передач за матч чемпионата мира — в матче с поляками аргентинцы совершили 800 точных пасов. Кроме того, аргентинцы установили рекорд по проценту точных передач за встречу — 92 процента.



Напомним, по результатам группового этапа в квартете С в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши. Сборная Мексики уступила полякам по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики) и осталась на третьем месте в группе, Саудовская Аравия заняла четвёртую позицию.