Пулишич может вернуться в «Челси»

Американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Bild. При этом, ради такого перехода, как сообщает источник, футболист должен согласиться на сокращение заработной платы — дортмундская «Боруссия» не готова платить полузащитнику € 10 млн, которые он зарабатывает в «Челси».



24-летний Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из «Боруссии» в январе 2019 года, но сезон-2018/2019 закончил в расположении дортмундской команды. За «Челси» Кристиан в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Соглашение между Пулишичем и «Челси» истекает летом 2024 года.

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