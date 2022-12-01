Нападающий сборной Мексики Лосано отреагировал на невыход команды в плей-офф ЧМ-2022

Форвард сборной Мексики Ирвинг Лосано признался, что рассчитывал на другой результат после того, как «ацтеки» не сумели пробиться в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
«К сожалению, наших усилий не хватило для решения задачи, но таков футбол – мы должны были играть лучше. Мне очень тяжело принять такой результат, и я не ожидал, что мы вот так покинем мундиаль. Я пытался сделать всё от себя зависящее в каждом поединке, однако всё сложилось так, как сложилось. Выражаю слова благодарности за поддержку своей семье и фанатам», – сказал 27-летний футболист в послематчевом интервью TUDN.
Напомним, сборная Мексики в заключительном туре ЧМ-2022 обыграла сборную Саудовской Аравии со счётом 2:1, однако не хватило для выхода в плей-офф мирового первенства. Польша обошла Мексику в итоговой таблице и вышла в 1/8 финала по дополнительным показателям. «Белые орлы» забила два гола и пропустили столько же, а «ацтеки» два раза поразили ворота соперника, но пропустили три мяча. Именно показатель разницы забитых и пропущенных мячей на катарском мундиале имеет главенствующее значение.
Мексиканские школьники смотрят матч своей сборной на ЧМ-2022. Видеролик:
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