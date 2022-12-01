Коллина объяснил количество добавленного времени в матче ЧМ-2022 Англия — Иран

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему к матчу 1-го тура чемпионата мира 2022 года Англия — Иран было добавлено 24 минуты.

«У нас был вратарь, который получил травму, и ему оказывали помощь в общей сложности около 11 минут. И игрок сборной Англии с травмой, которая длилась три минуты. Таким образом, 14 из 24 минут были посвящены этим двум конкретным травмам. И следует помнить, что было забито восемь голов с их празднованием, плюс одна задержка для возобновления игры из-за проверки VAR и один просмотр на поле. Было много инцидентов, которые привели к такому большому количеству добавленного времени», — приводит слова Коллины официальный сайт ФИФА.

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