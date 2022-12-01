Коллина объяснил количество добавленного времени в матче ЧМ-2022 Англия — Иран

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему к матчу 1-го тура чемпионата мира 2022 года Англия — Иран было добавлено 24 минуты.
«У нас был вратарь, который получил травму, и ему оказывали помощь в общей сложности около 11 минут. И игрок сборной Англии с травмой, которая длилась три минуты. Таким образом, 14 из 24 минут были посвящены этим двум конкретным травмам. И следует помнить, что было забито восемь голов с их празднованием, плюс одна задержка для возобновления игры из-за проверки VAR и один просмотр на поле. Было много инцидентов, которые привели к такому большому количеству добавленного времени», — приводит слова Коллины официальный сайт ФИФА.
Видео: Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
- 1 декабря 2022
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:24
-
07:57
-
07:30
-
07:00
-
06:28
-
06:07
-
05:35
-
05:17
-
05:02
-
04:48
-
04:40
-
04:32
-
04:30
-
04:11
-
03:58
-
03:45
-
03:32
-
03:28
-
03:03
-
02:53
-
02:45
-
02:42
-
02:40