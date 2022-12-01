Коуди: Беллингему мама заправляет постель. Хендерсон его сильно подкалывает

Футболист сборной Англии Конор Коуди рассказал забавную историю о партнёре по национальной команде Джуде Беллингеме. По его словам, за полузащитником дортмундской «Боруссии» до сих пор заправляет постель мама, причём сам Джуд этого не скрывает. Также Коуди рассказал, что Джордан Хендерсон часто подкалывает Беллингема по этому поводу.

«На днях Беллингем рассказал, что его мама заправляет ему постель, и это правда. Мы говорим о Джуде Беллингеме, одном из лучших игроков в мире. Хендерсон, сидя за ужином, спросил: «Что?!» и Джуд сказал: «Да, моя мама заправляет мне постель. С тех пор Хендерсон начал его сильно подкалывать.

Джуд — молодой парень, но иногда мы забываем об этом, потому что он такой зрелый и фантастический футболист», — приводит слова Конора Коуди Daily Express.