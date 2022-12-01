Посол РФ в Катаре объяснил, почему Европа критикует ЧМ-2022

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин объяснил, почему многие европейские страны критикуют чемпионат мира по футболу — 2022. По его мнению, подобные «нападки» делаются в отместку за отказ Катара от газового сотрудничества с Европой.

«Думаю, всё это стали делать в отместку за то, что Катар не смог удовлетворить европейские потребности в газе. Когда 24 февраля началась специальная операция и в Европе было решено сократить закупки российского голубого топлива и сворачивать сотрудничество, они начали искать альтернативные источники. И зачастили в Доху, пытаясь подписать контракты. Но у Катара объективно не было свободных ресурсов: все контракты долгосрочные, основные потребители — страны Юго-Восточной Азии, и как добросовестные партнёры они не собирались разрывать свои контракты, чтобы направить высвободившиеся объёмы газа в Европу.

Сейчас они ничего не смогли сделать, и такое впечатление, что нападки на чемпионат мира были в отместку. Когда они приезжали сюда попрошайничать — выпрашивать контракты, никто не вспоминал про рабочую силу, нарушение прав человека и притеснение сексуальных меньшинств. А когда стало понятно, что им придётся втридорога покупать природный газ в США, у них словно кто-то кнопку нажал — сразу набросились на Катар», — приводит слова Догадкина ТАСС.