Кечинов: Польша незаслуженно вышла из группы! Саудовская Аравия и Мексика были лучше

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался об итоговом положении в группе С чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В 1/8 финала вышли сборные Аргентины и Польши. Команды Мексики и Саудовской Аравии покидают турнир.
«Считаю, что сборная Польши абсолютно незаслуженно вышла из группы! Мне больше симпатичны были и Саудовская Аравия, и сборная Мексики. Они больше заслуживали выхода из группы, чем Польша. И Саудовская Аравия более симпатична была, и мексиканцы», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Аргентина в 1/8 финала сыграет со сборной Австралии в субботу, 3 декабря. Польша встретится с командой Франции в воскресенье, 4 декабря.
- 1 декабря 2022
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