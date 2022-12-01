«Спартак» и «Зенит» могут обжаловать решение КДК РФС по итогам драки в Кубке России

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о возможном обжаловании решения по матчу 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Все шестеро футболистов удалены за массовую драку. Поэтому все получили одинаковое наказание.



С представителями клубов речь шла о том, кто кого спровоцировал. Представители «Зенита» и «Спартака» защищали своих футболистов. Высказались, что недопустимо такое поведение футболистов. И просили применить менее строгие санкции. Но, исходя из регламента, они невозможны.



«Зенит» и «Спартак» могут обжаловать это решение. Клубы могут запросить текст решения, после чего могут его обжаловать. Это решение подлежит апелляционному рассмотрению», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.