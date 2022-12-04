Англия — Сенегал: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала турнира, в котором сыграют Англия и Сенегал. Игра пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», который вмещает в себя 68895 зрителей. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Англии стала победителем группы В, где она сыграла с США, Ираном и Уэльсом. Сенегал занял вторую строчку квартета А, в котором также были Нидерланды, Эквадор и Катар.
Победитель этой встречи на стадии 1/4 финала соревнования сыграет с одной из команд пары Франция — Польша.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 4 декабря 2022
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