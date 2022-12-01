Валерий Кечинов: Литвинов и Денисов были не хуже Пиняева. Вклад этих ребят гораздо выше
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги. Также Кечинов назвал своих претендентов на данную награду.
«Думаю, что Литвинов и Денисов были бы попредпочтительнее. Просто у них позиция не атакующая, поэтому их роль не так заметна. Но они сделали гораздо больше. В чём это видится? В том, что они борются за золотые медали.
Вклад этих молодых ребят гораздо выше. Пусть он не такой яркий, но приносит большую пользу. Литвинов и Денисов были как минимум не хуже Пиняева», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
19:20
-
19:18
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:07
-
18:00
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:44
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:57
Партнерский контент