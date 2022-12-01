Валерий Кечинов: Литвинов и Денисов были не хуже Пиняева. Вклад этих ребят гораздо выше

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги. Также Кечинов назвал своих претендентов на данную награду.

«Думаю, что Литвинов и Денисов были бы попредпочтительнее. Просто у них позиция не атакующая, поэтому их роль не так заметна. Но они сделали гораздо больше. В чём это видится? В том, что они борются за золотые медали.



Вклад этих молодых ребят гораздо выше. Пусть он не такой яркий, но приносит большую пользу. Литвинов и Денисов были как минимум не хуже Пиняева», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.