Коста-Рика — Германия: немецкая сборная ведёт в счёте 1:0 по итогам первого тайма

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играет с Коста-Рикой. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная Германии быстро вышла вперёд, когда на 10-й минуте встречи отличился крайний нападающий Серж Гнабри после навеса Давида Раума. После этого бундестим пыталась укрепить своё преимущество в счёте, но Коста-Рика не позволила этого сделать. Под конец первой половины матча костариканцы начали устраивать опасные контратаки на ворота Мануэля Нойера, однако сравнять счёт не смогли.



В параллельной встрече лидер квартета Е, сборная Испании (7), играет с Японией и ведёт в счёте 1:0. Благодаря этому Германия (4) в данный момент располагается на второй строчке турнирной таблицы. Япония (3) на третьей позиции, а Коста-Рика (3) — четвёртая.