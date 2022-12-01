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Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе

Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе
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Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».

На 12-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората с передачи Сесара Аспиликуэты. Ответный гол на 48-й минуте забил полузащитник Японии Рицу Доан, нанёсший дальний удар по воротам Уная Симона. Через три минуты вперёд японцев вывел полузащитник Ао Танака.

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Япония
Окончен
2 : 1
Испания
0:1 Мората – 11'   1:1 Доан – 48'   2:1 Танака – 51'
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