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Коста-Рика — Германия 2:4, результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 1 декабря 2022 года

Германия обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2022, но всё равно покинула турнир
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Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играла с Коста-Рикой. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Немецкие футболисты быстро вышли вперёд в этом матче, когда на 10-й минуте с передачи Давида Раума отличился Серж Гнабри. Долгое время бундестим вела в счёте, но на 58-й минуте Коста-Рика сравняла – гол на счету Ельцина Техеды. На 70-й минуте костариканцы вышли вперёд благодаря усилиям Хуана Варгаса.

Через три минуты Кай Хаверц сделал счёт ничейным, ассистировал ему Никлас Фюллькруг. На 85-й минуте Кай Хаверц после прострела Сержа Гнабри вывел Германию вперёд. На 90+1-й минуте Никлас Фюллькруг укрепил преимущество немецкой команды после паса Лероя Зане. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу немецкой команды. Но, несмотря на победу, сборная Германии покинула турнир, так как в параллельной встрече Япония обыграла Испанию со счётом 2:1.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 4
Германия
0:1 Гнабри – 10'   1:1 Техеда – 58'   2:1 Варгас – 70'   2:2 Хаверц – 73'   2:3 Хаверц – 85'   2:4 Фюллькруг – 89'
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