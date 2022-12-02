Фото: мяч пересекает линию поля перед вторым голом Японии в ворота Испании

Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Второй гол сборной Японии, по мнению ряда болельщиков, судьи не должны были засчитывать.

На фото видно, что мяч перед тем, как его коснётся Каору Митома, который отдал голевую передачу на Ао Танаку, возможно, вышел за пределы поля. Тем не менее судьи определили, что проекция мяча касалась линии.

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира.

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