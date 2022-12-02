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Япония установила антирекорд по владению мячом для победившей на мундиале команды

Япония установила антирекорд по владению мячом для победившей на мундиале команды
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Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».

Отметим, что Япония стала третьей сборной в истории, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, в которых уступала к перерыву. До этого аналогичное удавалось совершить Бразилии в 1938 году и Германии в 1970 году. Японцы владели мячом всего 18% времени — это антирекорд по владению для команды, победившей в матче чемпионата мира.

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку.

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